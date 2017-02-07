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Политика
07 февраля 07:46

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал заявление об уходе

Глава Бурятия Вячеслав Наговицын написал на имя главы государства заявление о досрочном сложении полномочий. Губернатор заявил, что не пойдет на третий срок, так как региону нужны перемены. «Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», – добавил глава региона

Глава Бурятия Вячеслав Наговицын написал на имя главы государства заявление о досрочном сложении полномочий. Губернатор заявил, что не пойдет на третий срок, так как региону нужны перемены. Отметим, что г-н Наговицын входит в список губернаторов, которым журналисты и эксперты прочат скорую отставку. Днем ранее губернаторскую должность уже покинул другой фигурант этого списка – глава Пермского края Виктор Басаргин.

Накануне Вячеслав Наговицын заявил, что подал заявление об уходе с должности губернатора. Он напомнил, что отработал два срока и на третий решил не идти.  «Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике», – заявил губернатор, слова которого приводит ТАСС.

«Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», – добавил глава региона.

Отметим, что еще совсем недавно в бурятском правительстве заявляли, что г-н Наговицын в отставку не собирается и будет баллотироваться на новый срок.

Вячеслав Наговицын стал вторым российским губернатором, который покинет свою должность в начале 2017 года. Днем ранее в отставку ушел глава Пермского края Виктор Басаргин, который добровольно написал заявление о сложении полномочий. Временно исполняющим обязанности главы Пермского края назначен теперь уже бывший глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников.

Виктор Басаргин и Вячеслав Наговицын входят в список губернаторов, по которым Кремль уже принял решение об отставке. В список кандидатов на скорое увольнение также входят глава Карелии Александр Худилайнен, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернаторы Рязанской, Новгородской и Ивановской областей Олег Ковалев, Сергей Митин и Павел Коньков соответственно.

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