Кандидатам от непарламентских партий запретят избираться в президенты
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который запрещает баллотироваться на «пост номер один» представителям партий, которые не представлены в нижней палате парламента. Авторы законопроекта объясняют данную инициативу заботой об избирателях
Российские власти могут лишить возможности участвовать в выборах президента самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который запрещает баллотироваться на «пост номер один» представителям партий, которые не представлены в нижней палате парламента. Авторы законопроекта объясняют данную инициативу заботой об избирателях, а эксперты уверены, что она направлена против оппозиционных кандидатов.
Соответствующий законопроект подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы депутаты фракции ЛДПР. В пояснительной записке к документу говорится, что в России сейчас существуют 76 политических партий, которые имеют официальную регистрацию в Минюсте. Либерал-демократы считают, что в этот список входят «малые группы недовольных граждан, которые изначально не отражают мнение большинства населения», а некоторые партии не имеют какой-либо идеологии. В свою очередь участие в президентских выборах кандидатов от «непонятных» партий может запутать избирателей и негативно повлиять на результаты выборов.
В этой связи депутаты от ЛДПР предлагают разрешить выдвигаться на президентский пост только кандидатам от парламентских партий. Отметим, что в Госдуму по итогам последних выборов в 2016 году прошли четыре партии – «Единая Россия», «Справедливая России», КПРФ и ЛДПР.
Эксперты уверены, что данная ограничительная инициатива направлена в первую очередь на кандидатов от оппозиционных сил. Ранее, например, о своих планах побороться за кресло президента заявил основатель незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный. Если инициатива либерал-демократов будет одобрена, то видный оппозиционер не сможет принять участие в выборах.