Кремль составил список губернаторов на увольнение. В него вошли главы пяти регионов
Администрация президента России накануне выборов главы государства проведет «зачистку» в губернаторском корпусе. Скорую отставку прочат как минимум главам пяти регионов. В группе риска оказались глава Карелии, губернатор Рязанской области и т.д.
Администрация президента России накануне выборов главы государства проведет «зачистку» в губернаторском корпусе. Скорую отставку прочат как минимум главам пяти регионов.
В группе риска оказались глава Карелии Александр Худилайнен, которого впрочем СМИ уже давно безуспешно отправляют в отставку, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Бурятии Вячеслав Наговицин и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Что касается последнего, то его могут снять с занимаемой должности уже на этой неделе.
Смениться губернатор может также в Новгородской и Ивановской областях. Сейчас губернаторами этих регионов являются Сергей Митин и Павел Коньков соответственно.
В Кремле за счет кадровых перестановок рассчитывают снизить напряжение в проблемных регионах перед президентскими выборами. «Ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений», - заявил неназванный кремлевский чиновник газете «Ведомости».