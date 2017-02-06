Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Петербурге. В волонтеры записалось 1700 человек
Оппозиционный политик Алексей Навальный в минувшие выходные открыл свой предвыборный штаб в Санкт-Петербурге. Штаб расположился в офисе на Вознесенском проспекте города. На открытие пришли более 250 сторонников оппозиционера
Оппозиционный политик Алексей Навальный в минувшие выходные открыл свой предвыборный штаб в Санкт-Петербурге. Штаб расположился в офисе на Вознесенском проспекте города. На открытие пришли более 250 сторонников оппозиционера.
Всего команда Алексея Навального, который намерен побороться за пост президента в 2018 году, планирует открыть 77 штабов в разных регионах. Первый было решено открыть штаб в Петербурге.
«Первый штаб мы не могли не открыть именно в Петербурге: февраль семнадцатого располагает», - заявил начальник предвыборного штаба Навального Алексей Волков.
Алексея Навального на открытии штаба встречали не только многочисленные сторонники, но и активисты с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме».
Выступая перед своими сторонниками и журналистами, Навальный заявил, что проведет «настоящую избирательную кампанию, каких в России уже не было много лет». На его планы не повлияет даже приговор по повторному делу о хищениях в «Кировлесе». Приговор планируется вынести 8 февраля. Прокуратура попросила для оппозиционера 5 лет условного срока, однако это лишит его права избираться на государственную должность.
«Не будем друг с другом жеманны: приговор будет обвинительным. Нас вообще не интересует, что они там 8 февраля решат. Кремль сделает все, чтобы меня не допустить. Наша кампания направлена на то, чтобы заставить их зарегистрировать меня в качестве кандидата», - заявил Навальный, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Руководить избирательной кампанией в Санкт-Петербурге будет председатель регионального отделения незарегистрированной Партии прогресса Полина Костылева.
Согласно последним данным, в Петербурге в качестве волонтеров записались уже 1700 человек. В северной столице активисты должны собрать 20 тысяч подписей для регистрации Навального в качестве кандидата.