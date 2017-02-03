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Политика
03 февраля 08:02

Единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Москвы станет Дмитрий Гудков

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков не исключил своего участия в выборах мэра Москвы, которые должны состояться в 2018 году. При этом Гудков рассчитывает стать единым кандидатом от оппозиции

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков не исключил своего участия в выборах мэра Москвы, которые должны состояться в 2018 году. При этом Гудков рассчитывает стать единым кандидатом от оппозиции. О планах Дмитрия Гудкова на участие в мэрской кампании в столице сообщил начальник его предвыборного штаба Максим Кац.

Гудков и его команда в текущем году намерены провести в муниципальные депутаты 200-300 своих кандидатов, которые в 2018 году отдадут за него подписи и помогут преодолеть муниципальный фильтр.

К настоящему времени поддержать кандидатуру Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы готова партия «Яблоко». Также есть договоренности о поддержке с партией ПАРНАС и движением Михаила Ходорковского «Открытая Россия».

В «Яблоке» и «Открытой России» в беседе с РБК подтвердили, что с большой долей вероятности они поддержат на выборах мэра Москвы именно Дмитрия Гудкова.

Дмитрий Гудков был депутатом Госдумы шестого созыва, куда он избрался от «Справедливой России». Затем Гудков покинул партию Сергея Миронова. На выборах в сентября 2016 года Гудков баллотировался по Тушинскому одномандатному округу Москвы, но уступил кандидату от «Единой России» экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко.

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