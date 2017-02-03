Россиянам запретят выходить на народный сход и встречаться с депутатами без разрешения властей
Депутаты от «Единой России» решили закрыть все лазейки в законе о массовых мероприятиях, которыми сейчас пользуются оппозиционеры и активные граждане для проведения акций протеста
Депутаты от «Единой России» решили закрыть все лазейки в законе о массовых мероприятиях, которыми сейчас пользуются оппозиционеры и активные граждане для проведения акций протеста. Речь идет о народных сходах и встречах с народными избранниками, которые по закону не требуют согласования. В Москве, например, уже запретили проводить встречи с депутатами без разрешения властей после нескольких массовых акций против платных парковок.
Партия власти предлагает приравнять так называемые народные сходы и встречи с депутатами к политическим митингам и соответственно согласовывать их проведение с властями. В случае принятия соответствующего законопроекта, к митингам будут приравнены встречи с парламентариями всех уровней – от федерального до муниципального.
«Все вокруг понимают, что так называемые народные сходы - это политическая демонстрация, но законом этот момент не прописан. Предложенные мною поправки заставят внесистемную оппозицию играть в правовом поле», - заявил единоросс Евгений Федоров. При этом народный избранник отметил, что получить официальное разрешение на проведение митинга не составляет труда, хотя на практике организаторы акций протеста регулярно получают от властей отказы под различными предлогами.
Что касается встреч с депутатами, то согласовывать их необходимо ради обеспечения безопасности граждан, отметила автор соответствующего законопроекта депутат-единоросс Ирина Белых.
Напомним, что первыми с предложением приравнять к митингам встречи народных избранников со своими избирателями выступили депутаты Мосгордумы. Такой закон в российской столице был принят в конце 2016 года после серии акций протеста против расширения зоны платных парковок.
В январе примеру московских коллег захотели последовать петербургские депутаты. В северной столице прекратить практику проведения протестных акций в формате встреч с депутатами решили после массового митинга против передачи Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви. Петербургские депутаты выразили опасение, что под видом встреч с парламентариями граждане могут «устроить Майдан».
Тогда же эксперты предположили, что в скором времени вопрос о приравнивании встреч с депутатами к митингам будет поднят на федеральном уровне. Таким образом, недовольных граждан и оппозицию лишат последней возможности высказываться против политики действующей власти.