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17 октября 11:54

В ГИБДД сообщили о планах повысить скоростной режим на магистралях

Михаил Черников на совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры» сообщил, что повышение разрешенной скорости затронет в том числе платные дороги

В ГИБДД сообщили о планах повысить скоростной режим на магистралях
Фото: karaidel-b.rbsmi.ru

Российские власти дали добро на повышение допустимого скоростного лимита на автомагистралях до 130 километров в час.

Глава ГИБДД России Михаил Черников на совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры» сообщил, что повышение разрешенной скорости затронет в том числе платные дороги. В ведомстве считают, что повышение допустимого скоростного лимита на магистралях не приведет к росту числа ДТП, сообщает «Autonews».

Черников также прокомментировал планы отменить нештрафуемый порог превышения скорости на 20 километров в час, на чем настаивают в правительстве. Глава Госавтоинспекции отметил, что такое решение не будут принимать до тх пор, пока не будет проведена полная инспекция всех дорог на соответствие их знакам ограничения скорости.

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