В ГИБДД сообщили о планах повысить скоростной режим на магистралях
Михаил Черников на совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры» сообщил, что повышение разрешенной скорости затронет в том числе платные дороги
Российские власти дали добро на повышение допустимого скоростного лимита на автомагистралях до 130 километров в час.
Глава ГИБДД России Михаил Черников на совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры» сообщил, что повышение разрешенной скорости затронет в том числе платные дороги. В ведомстве считают, что повышение допустимого скоростного лимита на магистралях не приведет к росту числа ДТП, сообщает «Autonews».
Черников также прокомментировал планы отменить нештрафуемый порог превышения скорости на 20 километров в час, на чем настаивают в правительстве. Глава Госавтоинспекции отметил, что такое решение не будут принимать до тх пор, пока не будет проведена полная инспекция всех дорог на соответствие их знакам ограничения скорости.