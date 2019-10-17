Обновленная операционная система iOS превращает «айфон» в бесполезный кирпич
Пользователи смартфонов фирмы Apple массово жалуются на недостатки новой оперативной системы iOS 13. Разработчики компании выпустили уже несколько обновлений, однако ситуация лучше не стала
Пользователи смартфонов фирмы Apple массово жалуются на недостатки новой оперативной системы iOS 13. Разработчики компании выпустили уже несколько обновлений, однако ситуация лучше не стала.
Основная жалоба на iOS 13.1.2 заключается в том, что обновления «айфоны» вообще перестали звонить, то есть фактически лишились основной своей функции. Пользователи iPhone сообщают, что теперь постоянно пропускают звонки, что негативно сказывается на их работе и бизнесе. Звонки сбрасываются из-за того, что после обновления стал пропадать сигнал сети, а решить проблему можно только полной перезагрузкой гаджета. По словам пользователей, после выхода из зоны Wi-Fi в руках вместо телефона оказывается бесполезный «кирпич».
Первоначально с проблемой пропуска звонков столкнулись пользователи iPhone в Турции, однако после выхода обновлений эта проблема затронула уже жителей других страны.
Юзеры также сообщают о проблемах с сетями Wi-Fi, а также посторонними звуками во время звонков. Помимо этого, iOS 13.1.2 способствует повышенному расходу аккумулятора и даже нагревает устройство больше обычного, сообщает Forbes.
Примечательно, что на фоне массовых жалоб пользователей Apple продолжает активно продвигать новую версию операционной системы для своих гаджетов.
Также сообщается, что в конце сентября 2019 года эксперты по кибербезопасности обнаружили в сотнях миллионов iPhone уязвимость, которую невозможно устранить. Этой уязвимости подвержены смартфоны, начиная с модели iPhone 4S и заканчивая iPhone X.