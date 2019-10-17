Введение «налога Чубайса» приведет к повышению стоимости услуг ЖКХ
Российский союз промышленников и предпринимателей предупредил, что «углеродный налог» приведет к росту инфляции, повышению цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт
Совет Федерации отклонил предложенную Минэкономразвития РФ редакцию законопроекта об «углеродном налоге». Сенаторы аргументировали свое решение тем, что введение нового сбора за превышение выброса парниковых газов негативно скажется на динамике роста экономики.
В свою очередь Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил, что «углеродный налог» приведет к росту инфляции, повышению цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт. Помимо этого, вырастут тарифы для населения на услуги ЖКХ, поскольку тепло является полностью тарифицируемым видом энергии.
Согласно предварительным расчетам, каждый рубль нового сбора увеличит коммунальный тариф на 1,2 рубля.
Идея ввести «углеродный налог» принадлежит главу «Роснано» Анатолию Чубайсу. Он считает, что новый сбор будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы, сообщают «Известия».