Челябинские рабочие предложили легализовать крепостное право
Профсоюз Челябинского отделения горно-металлургического профсоюза опубликовали на сайте Change.org петицию под названием «За легализацию крепостного права»
Профсоюз Челябинского отделения горно-металлургического профсоюза опубликовали на сайте Change.org петицию под названием «За легализацию крепостного права».
Рабочие объяснили свою петицию тем, что на их заводе фактически и так существует крепостное право. По их словам, низкий уровень доходов лишает людей «серьезной части гарантированных свобод». По факту рабочие не могут позволить себе свободу перемещения и им сложно решиться на кардинальные изменения в своей жизни. Выйти на акцию в защиту своих прав рабочие также не могут выйти, поскольку полностью зависят от работодателя.
«Это фактически и есть крепостное право!» - говорится в петиции, которую цитирует РБК.
Авторы петиции отметили, что хотят таким образом обратить внимание на проблемы моногородов.