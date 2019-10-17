Петербургские депутаты предложили запретить уплотнительную застройку в центре города
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проголосовали за корректировку регионального закона о зеленых насаждениях, включив в их список сквер на Большой Разночинной улице
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проголосовали за корректировку регионального закона о зеленых насаждениях, включив в их список сквер на Большой Разночинной улице. В этом сквере было запланировано строительство жилого комплекса компанией «Бронка Групп». Эта фирма принадлежит дочери генерала ФСБ Николая Негодова Наталье Негодовой и внуку экс-руководителя ФСО России Евгения Мурова Никите Мурову.
Спикер петербургского парламента Вячеслава Макарова, новое строительство угрожает историческим зданиям, которые находятся по соседству. Депутат отметил, что в этой ситуации власть должна быть на стороне жителей.
Макаров также напомнил, что бывший руководитель Госстройнадзора Евгений Ким сейчас работает в компании «Бронка-Групп» и отстаивает ее интересы, хотя раньше сам выдавал разрешение на строительство. Спикер городского парламента расценил происходящее как беспредел.
«Договорились, пришли, окэшились, вывели деньги за границу», - таким образом Макаров прокомментировал схему, по которой чиновники согласовывают уплотнительную застройку в центре северной столицы. В этой связи спикер ЗакСа предложил ужесточить регламент строительства в центре города.
В компании «Бронка-Групп» порталу Znak.com заявили, что строительство жилого комплекса проходит «исключительно на основании разрешения и в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».