«Диссернет» признал фальшивой диссертацию судьи по «московскому делу» и делу Ильдара Дадина
Наталья Дударь защитила диссертацию 18 марта 2004 года в Московской государственной юридической академии. Ее научным руководителем был Александр Кладков
Эксперты сообщества «Диссернет» проверили диссертацию судьи Басманного райсуда Москвы Натальи Дударь и обнаружили в ней большой объем плагиата.
Наталья Дударь защитила диссертацию 18 марта 2004 года в Московской государственной юридической академии. Ее научным руководителем был Александр Кладков.
«Диссернет» сообщает, что большая часть научной работы судьи представляет собой заимствования, которые никак не цитируются. В частности, в диссертации судьи использованы диссертация Екатерины Курочки «Проблемы наказания в уголовном праве России» и две работы Михаила Тащилина. Также не указана ссылка на работу О. А. Мясникова, который ранее написал учебник по правоведению, сообщает «МБХ. медиа».
«Никто из этих людей никогда не являлся соавтором Дударь. В то же время она напрямую приписывает себе авторство идеи, принадлежащей Тащилину. Кроме того, судья говорит о себе как об авторе текста, который ей на самом деле не принадлежит», - говорится в заявлении «Диссернета». Эксперты фактически признали научную работу судьи фальшивой.
Наталья Дударь вынесла обвинительный приговор активисту Ильдару Дадину. Ему назначили 3 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Позже приговор Дадину был отменен высшей судебной инстанцией.
Дударь также известна обвинительными приговорами десяти фигурантам «Болотного дела», а недавно она продлила арест фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову, которого обвиняют в том, что он во время протестной акции бросил бутылку рядом с полицейским, чтобы «оказать на него давление».