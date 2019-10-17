Профсоюзы предложили властям вернуть прежний пенсионный возраст для жителей севера
Участники конференции в Салехарде, организованной Федерацией независимых профсоюзов России и отраслевыми профсоюзами, попросили вернуть для жителей севера прежний пенсионный возраст
Участники VI Северной конференции в Салехарде, организованной Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и отраслевыми профсоюзами, попросили вернуть для жителей севера прежний пенсионный возраст – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Так, председатель Всероссийского электропрофсоюза Юрий Офицеров отметил, что относительно небольшие затраты бюджета на пенсионные программы для северян помогут сохранить многомиллиардные вложения, которые выделяет государство на развитие Арктики и Дальнего Востока. Кроме того, прежний пенсионный возраст позволил бы сделать север более привлекательным для различных специалистов.
Депутат Госдумы и секретарь центрального совета Горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко в свою очередь отметил, что вечная мерзлота и полярная ночь являются вредными факторами, которые сокращают жизнь человека.
Парламентарий выразил надежду, что принятие закона по Арктике позволит еще раз инициировать поправку о возвращении прежнего пенсионного возраста для северян.