Эксперт по делу «пьяного мальчика»-2 не исключил, что ребенок «мог хлебнуть» алкоголь
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил экспертизу по делу о гибели 6-летнего мальчика в ДТП в селе Буйское Кировской области, отказался признать ошибку в полученных результатах
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил экспертизу по делу о гибели 6-летнего мальчика в ДТП в селе Буйское Кировской области, отказался признать ошибку в полученных результатах. Напомним, экспертиза показала в крови погибшего ребенка 0,51 промилле, что стало поводом для сообщений о повторении в России резонансного дела «пьяного мальчика».
Сергей Насонов заявил, что повторную экспертизу никогда не проводит и заниматься этим не будет, сообщает RT.
Издание Baza со ссылкой на судмедэксперта Уржумской ЦРБ Сергея Насонова сообщает, что местный морг не оборудован холодильной установкой. С учетом того, что вскрытие тела проводилось в понедельник, а материал отправили в Киров только в четверг, могли развиться процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале.
Одновременно с этим эксперт не исключил, что ребенок мог случайно «чего-нибудь хлебнуть». Насонов отметил, что в крови погибшего в Буйском ребенка обнаружено 0,5, а не 2,5 промилле, как у 6-летнего Алеши Шимко из Балашихи.
Напомним, что в Балашихе погибшего под колесами автомобиля мальчика признали пьяным и на этом основании закрыли дело. Тщательное расследование было проведено только после шумихи в прессе и социальных сетях. В итоге водитель и судмедэксперт были привлечены к ответственности.
Отец погибшего в Балашихе Алеши Шимко, комментируя историю в Кировской области, согласился с мнением, что полицейского не хотят наказывать за смерть ребенка в ДТП, но на этот раз эксперты «поумнели» и снизили долю алкоголя в крови погибшего.