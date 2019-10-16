Глава Русской православной церкви объявил либерализм грехом
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле» является греховной идеей. По словам патриарха, в основе либерализма лежит «поставление самого себя в центр жизни»
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле» является греховной идеей. По словам патриарха, в основе либерализма лежит «поставление самого себя в центр жизни».
Глава РПЦ выразил мнение, что «засилье либеральных идей» в Петербурге в начале прошлого столетия стало причиной революции 1917 года.
«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре - что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя - это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», - заявил патриарх, слова которого приводит РИА Новости.
Патриарх Кирилл также отметил, что в начале 20-го века люди были «очарованы» либерализмом, но, пройдя 90-е годы, значительная часть образованного общества России стала понимать, что такое либерализм.