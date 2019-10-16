«Газпрому» из-за санкций дистанционно отключили австрийские компрессоры
Государственная компания «Газпром» сообщила о принудительном отключении австрийских компрессоров LMF. Их отключили дистанционно и до сих пор они не функционируют
Государственная компания «Газпром» сообщила о принудительном отключении австрийских компрессоров LMF. Их отключили дистанционно и до сих пор они не функционируют. В газовой монополии заявили, что в связи со сложившейся ситуацией они закупят компрессоры российского производства.
Начальник департамента №335 Павел Крылов сообщил, что компрессоры LMF австрийская сторона отключила дистанционно через спутник, и теперь они прекратились в металлолом.
Компрессоры LMF используются на мобильных передвижных компрессорных установках при ремонте газопроводов. Выход компрессоров из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта.
Крылов сообщил РБК, что «Газпром» закупит мобильные модульные компрессорные станции российского производства. Скорее всего, это будет продукция казанского завода ЗАО НПП «Компрессор».
Другой источник РБК в «Газпроме» предположил, что австрийское оборудование было отключено после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков, но если оно попало под санкции, то производитель не мог продолжать его обслуживание.