Махинации с допинг-пробами в московской лаборатории объяснили попыткой защитить репутацию спортсменов-чиновников
Глава РУСАДА предположил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории могли быть внесены изменения из-за спортсменов, которые сейчас занимают высокие государственные посты
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предположил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории могли быть внесены изменения из-за спортсменов, которые сейчас занимают высокие государственные посты. Таким образом он прокомментировал обвинения WADA в махинациях с допингом.
В своем выступлении на конференции в Колорадо Юрий Ганус заявил, что подмена данных была сделана для спортсменов, которые сейчас занимают высокие должности. «Это мое предположение. Я не утверждаю, что это факт», - заявил г-н Ганус в беседе с «Интерфаксом».
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по ускоренной процедуре запустило процесс лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу. Поводом для этого стали подозрения в адрес московской антидопинговой лаборатории в махинациях с допинг-пробами спортсменов.