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16 октября 08:19

Лоукостер «Победа» повысит стоимость билетов из-за решения суда по делу о платной регистрации

В авиакомпании заявили, что такое решение они вынуждены были принять в связи с запретом суда взимать с пассажиров плату за регистрацию

Лоукостер «Победа» повысит стоимость билетов из-за решения суда по делу о платной регистрации

Авиакомпания-лоукостер «Победа» повысит стоимость билетов на свои заграничные рейсы на 40%. В авиакомпании заявили, что такое решение они вынуждены были принять в связи с запретом суда взимать с пассажиров плату за регистрацию в аэропорту.

«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», - сообщила представитель «Победы» Елена Селиванова, слова которой приводят «Ведомости».

Средняя стоимость билета «Победы» на международных направлениях в текущем году составила 4,5 тысячи рублей. По словам Селивановой, повышение цены на 40% является беспрецедентно высоким разовым ростом.

Напомним, ранее «Победа» ввела плату за регистрацию своих пассажиров на рейс в заграничных аэропортах в размере 25 евро. В компании отметили, что минимум 90% их пассажиров регистрируются онлайн, поэтому они не должны оплачивать услуги, которые им не нужны. В «Победе» также отметили, что введения платной регистрации позволит им снизить стоимость билетов.

Прокуратура сочла, что платная регистрация на рейс в аэропорту нарушает права пассажиров. Первоначально Щербинский райсуд Москвы отказал надзорному ведомству в удовлетворении исковых требований, однако Мосгорсуд иск удовлетворил.

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