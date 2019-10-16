Лоукостер «Победа» повысит стоимость билетов из-за решения суда по делу о платной регистрации
В авиакомпании заявили, что такое решение они вынуждены были принять в связи с запретом суда взимать с пассажиров плату за регистрацию
Авиакомпания-лоукостер «Победа» повысит стоимость билетов на свои заграничные рейсы на 40%. В авиакомпании заявили, что такое решение они вынуждены были принять в связи с запретом суда взимать с пассажиров плату за регистрацию в аэропорту.
«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», - сообщила представитель «Победы» Елена Селиванова, слова которой приводят «Ведомости».
Средняя стоимость билета «Победы» на международных направлениях в текущем году составила 4,5 тысячи рублей. По словам Селивановой, повышение цены на 40% является беспрецедентно высоким разовым ростом.
Напомним, ранее «Победа» ввела плату за регистрацию своих пассажиров на рейс в заграничных аэропортах в размере 25 евро. В компании отметили, что минимум 90% их пассажиров регистрируются онлайн, поэтому они не должны оплачивать услуги, которые им не нужны. В «Победе» также отметили, что введения платной регистрации позволит им снизить стоимость билетов.
Прокуратура сочла, что платная регистрация на рейс в аэропорту нарушает права пассажиров. Первоначально Щербинский райсуд Москвы отказал надзорному ведомству в удовлетворении исковых требований, однако Мосгорсуд иск удовлетворил.