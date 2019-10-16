Членов московских избиркомов премируют за скандальные выборы в Мосгордуму
Председатели московских избирательных комиссий получат премии по итогам проведения выборов в Мосгордуму, которые состоялись 8 сентября. Выплате премий не помешали громкие скандалы во время выборов
Председатели московских избирательных комиссий получат премии по итогам проведения выборов в Мосгордуму, которые состоялись 8 сентября. Выплате премий не помешали громкие скандалы во время выборов, которые стали поводом для массовых протестных выступлений в столице.
Член Мосгоризбиркома Владимир Попов сообщил РИА Новости, что председатели территориальных комиссий (ТИК) получат премию в двойном размере, а председатели окружных избирательных комиссий – в тройном. Суммы выплат будут зависеть от количества жалоб, обращений, а также участия комиссии в эксперименте по организации электронного голосования (применялось в трех избирательных округах - ред.).
Напомним, что выборы в Мосгордуму сопровождалась массовыми протестными акциями, поводом для которых стал недопуск всех известных оппозиционеров под предлогом превышения допустимой доли брака в подписных листах. При этом власти проигнорировали обращения тысяч москвичей, чьи подписи эксперты признали недействительными, с подтверждением того, что они действительно подписывались в поддержку выдвижения оппозиционеров.
Тем не менее, в Мосгордуму удалось избраться 20 представителям оппозиции. Это произошло благодаря проекту Алексея Навального «Умное голосование», целью которого является разрушение монополии «Единой России» в парламентах разного уровня.