В Кировской области в крови сбитого полицейским ребенка нашли следы алкоголя
В Кировской области судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови 6-летнего ребенка, которого насмерть сбил сотрудник полиции. Российские СМИ сразу же заподозрили власти в попытке повторить скандальное дело «пьяного мальчика»
В Кировской области судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови 6-летнего ребенка, которого насмерть сбил сотрудник полиции. Российские СМИ сразу же заподозрили власти в попытке повторить скандальное дело «пьяного мальчика», которое было возбуждено несколько лет назад в Подмосковье.
Авария, в результате которой погиб 6-летний Ваня из села Буйское Уржумского района, произошла 13 июля. Мальчик катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под машину, которой управлял полицейский. Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП.
Родители погибшего заявили, что за три месяца полицейского так и не задержали. Кроме того, им предложили ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы, которая обнаружила в крови мальчика 0,51 промилле этанола, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
В управлении Следственного комитета по Кировской области заявили, что расследование дела продолжается. Проводятся дополнительные экспертизы, с которыми впоследствии будут ознакомлены родители ребенка.
В прокуратуре Уржумского района «Комсомольской правде» заявили, что материалы уголовного дела представляют тайну следствия, потому со всеми его этапами ознакомили только родителей мальчика. В ведомстве также назвали необоснованной «шумиху», которую журналисты пытаются поднять вокруг этого дела.
Родственники шестилетнего Вани и некоторые СМИ предполагают, что власти хотят повторить дело «пьяного мальчика» и перевести вину на погибшего ребенка. Напомним, в 2017 году в подмосковной Балашихе местная жительница Ольга Алисова во дворе жилого дома сбила насмерть 6-летнего Алешу Шимко. При этом в заключении судмедэксперта о смерти ребенка говорилось о наличии алкоголя в его крови. На основании результатов экспертизы полицейские закрыли дело. Однако в связи с широким общественным резонансом разбираться в этой истории пришлось на самом высоком уровне.
В итоге по данному делу водителя Ольгу Алисову осудили на три года колонии, а эксперта Михаила Клейменова приговорили к исправительным работам. Его признали виновным в халатности при проведении экспертизы. Наличие алкоголя в крови погибшего объяснили спиртовым брожением отобранных образцов крови.