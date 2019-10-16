Попавшим под санкции российским компаниям пообещали льготы и преференции
Министерство финансов России предложило на законодательном уровне выделить граждан и компании, которые находятся под американскими и европейскими санкциями, в особую категорию
Министерство финансов России предложило на законодательном уровне выделить граждан и компании, которые находятся под американскими и европейскими санкциями, в особую категорию. Им будут предоставляться льготы и преференции.
Финансовое ведомство предлагает ввести поправки в действующее законодательство, которые предполагают, что правительство по согласованию с Центробанком будет утверждать специальный список лиц и компаний под санкциями. Фигуранты этого списка смогут претендовать на льготы для ведения бизнеса. Вероятно, речь идет о послаблениях в области банковского и валютного регулирования, а также раскрытия информации.
Отметим, что только под американскими санкциями сейчас находятся около 800 российских компаний и граждан.