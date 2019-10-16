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16 октября 00:23

Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы Центра связи ФСИН

Во Франции задержали бывшего замначальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина, в отношении которого в России расследуется уголовное дело. Задержание бывшего силовика было проведено по запросу российских властей

Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы Центра связи ФСИН

Во Франции задержали бывшего замначальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина, в отношении которого в России расследуется уголовное дело. Задержание бывшего силовика было проведено по запросу российских властей.

В ближайшее время Генпрокуратура РФ направит во Францию документы для экстрадиции Павла Щетинина, сообщает «Интерфакс».

Генпрокуратура РФ направит во Францию документы для экстрадиции Щетинина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Бывший замглавы Центра связи ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Павел Щетинин вместе с подельниками в 2015 году помогло государственному предприятию «НТЦ „Атлас“» выиграть госконтракт на поставку 1,5 тысячи компьютеров для нужд ФСИН на 160 млн рублей.

В рамках этого дела были арестованы экс-глава Центра связи ФСИН Игорь Шайков и его заместитель Андрей Краснюков.

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