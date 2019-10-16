Актеры, писатели и журналисты подписали письмо с требованием освободить Самариддина Раджабова
Российские актеры, писатели и муниципальные депутаты подписали открытое письмо в поддержку фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, которого обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского
Российские актеры, писатели и муниципальные депутаты подписали открытое письмо в поддержку фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, которого обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского во время протестной акции 27 июля в Москве.
Авторы обращения и подписавшиеся под ним потребовали закрыть уголовное дело в отношении Самариддина Раджабова, освободить его и других фигурантов «московского дела». В письме говорится, что «московское дело» стало местью властей активным гражданам, которые не боятся бороться за свои права.
В письме говорится, что в деле Раджабова нет пострадавших, однако судья Наталья Дударь, известная вынесением обвинительного приговора активисту Ильдару Дадину за участие в мирных акциях протеста, продлила срок содержания обвиняемого в СИЗО.
Письмо подписали 300 человек, в том числе Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Яна Троянова, Александра Бортич, Юлия Ауг, Александр Паль, Евгений Цыганов и другие.
По версии следствия, Самариддин Раджабов во время протестного митинга «за честные выборы» в Москве угрожал применить насилие в отношении сотрудника полиции по фамилии Линник. Обвиняемый бросил в полицейского бутылку с целью оказать на него давление.
Первоначально полицейский утверждал, что брошенная бутылка попала ему в шею, однако видеозаписи с митинга опровергли его показания. Тогда Линник заявил, что действия Раджабова он воспринял «как реальную угрозу».
Защита фигуранта «московского дела» в ответ попросила назначить «пострадавшему» психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку он сначала заявил, что бутылка в него попала, а затем стал утверждать, что она его испугала.