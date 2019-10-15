Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать движение «За права человека»
Минюст России направил в Верховный суд иск с требованием ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарева. Ранее правозащитная организация была внесена в список «иностранных агентов»
Минюст России направил в Верховный суд иск с требованием ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарева. Ранее правозащитная организация была внесена в список «иностранных агентов».
В исковом требовании говорится, что в 2019 году «За права человека» получила семь административных протоколов за нарушение закона об «инагентах». В Минюсте читают этот факт достаточным основанием для ликвидации правозащитного движения.
Основатель «За права человека» лев Пономарев неоднократно заявлял, что основным источником финансирования организации являются президентские гранты, а денег от иностранцев они никогда не получали.
Напомним, ранее Минюст внес в список «инагентов» Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Поводом для этого стал перевод 140 тысяч рублей из Испании. Оппозиционер в ответ обвинил власти в провокации, поскольку деньги были перечислены на заблокированный счет ФБК, из-за чего они не могли отправить перевод обратно.