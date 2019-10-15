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15 октября 16:19

Неизвестные взломали почту консультанта Кремля с планом по дискредитации Навального

В интернете в продаже появилась переписка консультанта администрации президента Константина Костина и его сотрудников, в которой обсуждался план давления на оппозиционера Алексея Навального и его сторонников

Неизвестные взломали почту консультанта Кремля с планом по дискредитации Навального

В интернете в продаже появилась переписка консультанта администрации президента Константина Костина и его сотрудников, в которой обсуждался план давления на оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. Частью этого плана была провокация с иностранными пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией, после чего организацию признали «иностранным агентом».

О взломе электронной переписки аналитика Кремля и главы «Фонда развития гражданского общества» Константина Костина сообщил Telegram-канал Black Mirror, который предоставил изданию The Insider несколько исходников писем.

В одном из писем от 11 августа 2017 года секретарь Костина скинула ему «справку», где отчитывается об организации иска против соратника Алексея Навального Леонида Волкова, поданного под видом возмущенного жертвователя средств на президентскую кампанию оппозиционера.

Из справки следует, что в августе 2017 года от имени Костенко Михаила Николаевича было осуществлено пожертвование на банковский счет Волкова Л.М. (указан на сайте Навального как счет для сбора пожертвований) на сумму 50 100 рублей. В октябре 2019 года был подан иск о взыскании пожертвования на сумму 50 100 рублей в Савеловский райсуд Москвы. Истец указал, что оппозиционеры якобы скрыли от жертвователей тот факт, что Навальный не имеет права баллотироваться в президенты, а деньги собираются на «противоправную цель». Данное дело будет рассматриваться судом в ноябре.

Также в почте Константина Костина нашли «план борьбы с Навальным», включающий провокации с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией. Напомним, что в октябре Минюст включил ФБК в список «инагентов» из-за того, что на счет организации поступили деньги из Испании от некоего Роберто Суареса.

Алексей Навальный сразу заявил о провокации Кремля, поскольку деньги из Испании были перечислены специально на заблокированный счет ФБК, из-за чего они не могли вернуть эти деньги обратно жертвователю.

Во взломанной переписке также идет речь о налаживании сотрудничества с информатором внутри штаба Навального для сбора сведений, организации «юридического прессинга» (история с судебным иском жертвователя) и широком освещении в СМИ судебные разбирательства. Одновременно с этим предлагалось возобновить проверку Навального и ФБК на финансовые нарушения, путем направления различных запросов в правоохранительные органы, а также организовать кампанию по дискредитации предвыборной агитации Навального в социальных сетях с помощью «интернет-троллей».

Еще один метод борьбы с оппозиционером состоял в том, чтобы вести несколько аккаунтов от лица сторонников Навального, добиваться от сотрудников ФБК доверия, симпатии, взаимной подписки, а затем публиковать откровенно экстремистские высказывания, которые могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. По плану технологов, это позволило бы продемонстрировать радикальность и маргинальность политической повестки сторонников Навального.

Упоминается в переписке Костина и проект navalnyleaks.ru – единый сайт с компроматом на Алексея Навального, который будет позиционироваться как авторский проект юриста и члена ОП РФ И.Ремесло - наиболее активного оппонента Навального в интернете. В дополнение к этому предлагалось подготовить серию «разоблачительных» материалов о рядовых сторонниках Навального.

Еще один пункт плана по дискредитации Навального заключался в высмеивании его физической формы с привлечением известных фитнес-блогеров. Блогеры должны акцентировать внимание на том, что оппозиционер «не в состоянии разобраться со своей физической формой», а уже претендует на власть в стране.

Кремлевский аналитик предлагал продвигать альтернативного оппозиционного политика, ориентированного на молодежь из крупных городов. «Альтернативный оппозиционер» должен быть примерно лет 30, проживать в Москве или Петербурге, быть активным в соцсетях, иметь хорошее образование, поддерживать легализацию легких наркотиков и однополые союзы. Ему даже разрешается критиковать Владимира Путина.

Стоит отметить, что «Фонд развития гражданского общества» существует в основном на бюджетные средства, то есть на деньги налогоплательщиков. В текущем году фонд планирует освоить около 250 млн рублей.

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