Пост в Twitter с рецептом борща сочли частью российской военной пропаганды
Сотрудник СМИ обратил внимание на пост в Twitter-аккаунте Russia (связан с МИД России), в котором говорилось, что борщ является одним из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символом
Журналист ВВС назвал «российской военной пропагандой» заявления о том, что борщ является блюдом русской кухни.
Сотрудник СМИ обратил внимание на пост в Twitter-аккаунте Russia (связан с МИД России), в котором говорилось, что борщ является одним из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символом. В аккаунте также был опубликован рецепт этого супа.
По данным ВВС, российские пользователи Twitter сочли твит про борщ очевидным и безвредным, однако в украинском сегменте соцсети он вызвал негодование. Журналист отметил, что украинцы считают борщ своим национальным блюдом, поэтому российский твит они расценили как пропаганду военного времени.