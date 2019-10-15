Следственный комитет сообщил о шести новых фигурантах «московского дела»
Правоохранительные органы провели в рамках «московского дела» обыски по месту жительства одного из участников московских акций протеста Александра Мыльникова. После обысков активиста увезли в неизвестном направлении
Правоохранительные органы провели в рамках «московского дела» обыски по месту жительства одного из участников московских акций протеста Александра Мыльникова. После обысков активиста увезли в неизвестном направлении. Адвокат проекта «ОВД-Инфо» Татьяна Тятова сообщила, что ей пока не удалось установить местонахождение Мыльникова.
По неподтвержденным пока данным, Александру Мыльникову планируют предъявить обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.
Супруга Мыльникова сообщила, что при обыске у них дома силовики изъяли телефон, все флешки, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежду, в которой ее муж был на одном из летних митингов.
В Следственном комитете в свою очередь сообщили, что в «московском деле» появилось шесть новых фигурантов. Подозреваемые Егор Лесных, Максим Мартинцов, Владимир Емельянов и Андрей Баршай были задержаны в качестве подозреваемых.
По версии следствия, в ходе протестной акции 27 июля Лесных и Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Еще одному силовику Лесных якобы нанес удар ногой. Андрйя Баршай толкнув сотрудника Росгвардии с разбега в спину. Емельянова подозревают в том, что он удерживал росгвардейца, препятствуя ему исполнять служебные обязанности.