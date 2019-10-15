Министра здравоохранения Веронику Скворцову отправят в отставку до конца года
Министр здравоохранения Вероника Скворцова до конца текущего года может уйти в отставку с занимаемого поста. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле и Минздраве
Министр здравоохранения Вероника Скворцова до конца текущего года может уйти в отставку с занимаемого поста. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле и Минздраве.
Один из источников издание сообщил, что в правительстве планируются точечные кадровые перестановки, которые затронут нескольких министров. Вероника Скворцова – одна из них.
По неофициальным данным, отставки Вероники Скворцовой добивается вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, которая не считает главу Минздрава «своим человеком». Формальной же причиной ухода г-жи Скворцовой из правительства могут назвать проблемы с реализацией нацпроекта «Здравоохранение» и скандал с закупкой лекарств для тяжелобольных детей, которые не зарегистрированы в России.