Тульский депутат-единоросс открыл сушилку для белья во дворе жилого дома
Депутат Тульской гордумы от «Единой России» Олег Погорелов рапортовал об открытии сушилки для белья во дворе жилого дома по просьбе горожан. Парламентарий заявил, что люди обратились к нему с просьбой оказать содействие в организации площадки для сушки белья
Депутат Тульской гордумы от «Единой России» Олег Погорелов рапортовал об открытии сушилки для белья во дворе жилого дома по просьбе горожан. Парламентарий заявил, что люди обратились к нему с просьбой оказать содействие в организации площадки для сушки белья.
«Пожелание было выполнено в короткие сроки: при содействии Олега Погорелова были изготовлены и установлены два комплекта специального оборудования, так необходимого для жителей первых этажей», - говорится на официальном сайте городской думы.
На сайте также опубликованы фотографии, на которых депутат от «Единой России» Олег Погорелов, одетый в ветровку с логотипом партии власти, красит в голубой цвет обыкновенную металлическую конструкцию. За его действиями наблюдают три женщины, одна из которых также одета в ветровку с логотипом партии власти.