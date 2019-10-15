Почти половина российских регионов выполнила программу по переселению из аварийного жилья на 0%
В России 39 регионов выполнили план по переселению людей из аварийного жилья на ноль процентов. На эти цели регионам было выделено из федерального бюджета 13,7 млрд рублей
Фото: ТАСС
В России 39 регионов выполнили план по переселению людей из аварийного жилья на ноль процентов. На эти цели регионам было выделено из федерального бюджета 13,7 млрд рублей.
В отчете фонда ЖКХ о реализации программы по состоянию на 1 октября 2019 года говорится, что самые худший результат показали регионы Северо-Кавказского федерального округа. Все шесть регионов имеют результат 0%.
В Приволжском ФО восемь регионов не проводили переселение из аварийного жилья, в Центральном ФО – девять регионов.
При этом 25 субъектов федерации сообщили о выполнении плана по переселению граждан из аварийного жилья на 100%.
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