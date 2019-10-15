Глава компании по производству жизненно важных лекарств уведомил о своем закрытии
Гендиректор фармацевтической компании Solopharm направил в Минздрав и Минпромторг уведомление о прекращении выпуска жизненно необходимых препаратов и других лекарств
Гендиректор фармацевтической компании Solopharm Олег Жеребцов направил в Минздрав и Минпромторг уведомление, в котором говорится, что предприятие вынуждено прекратить выпуск жизненно необходимых препаратов и других лекарств. Производство может остановиться уже с 1 января 2020 года после вступления в силу требования об обязательной маркировке лекарств, сообщает РБК.
Олег Жеребцов отметил в своем письме, что власти до сих пор не решили ряд проблем с введением маркировки. В частности, с базой данных, с кодом маркировки, обменом, возвратом, а также выдачей субсидий на приобретение оборудования для маркировки.
Глава фармацевтической компании отметил, что им приходится самим договариваться с банками по поводу субсидий на покупку необходимого оборудования.
Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей обращал внимание на неготовность к внедрению системы маркировки лекарственных средств и просил отсрочить вступление данной нормы в силу.