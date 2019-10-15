Мать-пенсионерка Максима Ликсутова решила заняться бизнесом с подрядчиком Дептранса
Пожилая мать вице-мэра Москвы и главы департамента транспорта Максима Ликсутова по примеру матерей-пенсионерок других чиновников и депутатов решила заняться бизнесом
Пожилая мать вице-мэра Москвы и главы департамента транспорта Максима Ликсутова по примеру матерей-пенсионерок других чиновников и депутатов решила заняться бизнесом. По данным проекта Baza, 72-летняя Нина Ликсутова выбрала себе в бизнес-партнеры владельца одного из крупнейших подрядчиков ведомства своего сына.
По сведениям бизнес-реестра «Контур. Фокус», в августе 2019 года полная тезка матери главы Дептранса Нина Ликсутова вместе с некой Еленой Тюриной учредила компанию по торговле продуктами и табаком «Р.А.Д. Групп».
Эта фирма зарегистрирована в офисе номер 003-5 в доме № 4 в Докучаевом переулке. По этому же адресу зарегистрирована компания «АЭ-Инвест», долю в которой до перехода на госслужбу имел Максим Ликсутов. Сейчас эта фирма официально принадлежит давним партнерам вице-мэра миллиардерам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову.
Помимо этого, Нина Ликсутова владеет 33% в компании по торговле одеждой «С.А.». Долю в этой фирме женщине продал бизнесмен Сергей Александров. Он является основателем группы компаний «Программный продукт», которая делает софт для Госдумы, правительства и силовых ведомств. Кроме того, компания является крупным получателем подрядов от Дептранса Москвы. С 2017 года «Программный продукт» получил от ведомства г-на Ликсутова госконтракты на 1,25 млрд рублей.
Так, 4 и 12 июля «Программный продукт» выиграл два аукциона на 80 млн рублей от «Центра организации дорожного движения», а после этого Александров перевел долю в «С.А» на Нину Ликсутову. В июне «Программный продукт» получил подряд от метрополитена на 190 млн рублей, а в августе – контракт на 31,6 млн рублей от ГКУ «Организатор перевозок».
Замгендиректора «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов отметил, что в схеме, при которой бизнес-партнер матери вице-мэра Максима Ликсутова получает от подведомственных ему структур крупные контракты, имеются признаки нерегулируемого конфликта интересов. Кроме того, передача родственникам чиновника доли в коммерческой фирме является популярным механизмом коррумпирования госслужащих.
«В 72 года без профильного образования заниматься предпринимательской деятельностью - это аномалия, которая почему-то часто происходит именно с родственниками чиновников», - отметил Шуманов.