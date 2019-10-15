Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Известный аналитик Мин-Чи Ко сообщает, что новый смартфон будет выпущен в корпусе iPhone 8, однако по характеристикам он будет больше близок к iPhone 11
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Известный аналитик Мин-Чи Ко сообщает, что новый смартфон будет выпущен в корпусе iPhone 8, однако по характеристикам он будет больше близок к iPhone 11. Так, у бюджетного смартфона будет процессор A13, три гигабайта оперативной памяти и 64/128 гигабайт накопителя, а также поддержка 3D Touch.
Представлен iPhone SE 2 будет в черном, белом и красном цветах. В России гаджет будет стоить около 35 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру».