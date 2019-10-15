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15 октября 00:22

В Чечне несколько видных чиновников задержали за неуважение к Рамзану Кадырову

По данным СМИ, среди задержанных оказался бывший мэр города Аргун Ибрагим Темирбаев, который руководил этим городом 15 лет

В Чечне несколько видных чиновников задержали за неуважение к Рамзану Кадырову

В Чеченской республике правоохранительные органы задержали несколько высокопоставленных чиновников из «близкого круга» главу региона Рамзана Кадырова, а также их родственников и охранников, сообщает «Новая газета» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, среди задержанных оказался бывший мэр города Аргун Ибрагим Темирбаев, который руководил этим городом 15 лет. Его задержали через три дня после отставки и накануне назначения советником главы Чечни. Мэра задержали на основании прослушки его телефонных разговоров после отставки, в которых он якобы критиковал Кадырова и членов его семьи и «нашел большую поддержку у собеседников».

Силовики также задержали родственников Ибрагима Темирбаева и его охранников, а его соратники были уволены с государственных должностей.

По данным «Новой», прослушка разговоров Темирбаева также стала основанием для задержания главы МЧС Чечни Руслана Яхъева, бывшего депутата чеченского парламента Шамиля Магомаева, экс-министра лесного хозяйства Дикмагомеда Мулаева, бывшего вице-премьера по социальному блоку и друга Ахмата Кадырова Халида Вайханова, а также свояка Рамзана Кадырова и начальника чеченского ГИБДД Шамхана Денилханова.

Журналист «Новой» Елена Милашина пишет, что всех перечисленных чиновников задержали только за «проявление неуважения к правящей семье».

Власти Чеченской республики пока не прокомментировали сообщения об аресте видных региональных чиновников за «неуважение к Рамзану Кадырову».

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