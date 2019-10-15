Счетная палата сообщила о риске невыплаты госкомпаниями 301 млрд рублей в бюджет
В заключении на проект федерального бюджета на 2020−2022 годы говорится, что бюджет может недополучить в 2020 году 66,9 млрд рублей, в 2021 году - 77,9 млрд рублей и в 2022 году - 156,3 млрд рублей
Счетная палата России предупредила о риске невыплаты государственными компаниями более 301 млрд рублей в бюджет в виде дивидендов по акциям за три года.
В заключении на проект федерального бюджета на 2020−2022 годы говорится, что бюджет может недополучить в 2020 году 66,9 млрд рублей, в 2021 году - 77,9 млрд рублей и в 2022 году - 156,3 млрд рублей.
В связи с указанным прогнозом Счетная палата рекомендовала правительству продолжать работу по реализации единого подхода к дивидендной политике госкомпаний по соблюдению нормативов перечисления выплат в размере не менее 50% от чистой прибыли, сообщает РБК.
Аудиторы также рекомендовали кабинету министров не принимать «экономически необоснованные» решения о снижении размера дивидендов в отношении отдельных госкомпаний.