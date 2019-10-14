Нобелевскую премию по экономике вручили за методы борьбы с глобальной бедностью
Нобелевскую премию по экономике в этом году получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Экономистов отметили за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью
Нобелевскую премию по экономике в этом году получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Экономистов отметили за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.
Нобелевский комитет признал, что исследования Банерджи, Дюфло и Кремера улучшили способы борьбы с бедностью. В частности, более пяти миллионов детей в Индии получили возможность корректирующего обучения в школах.
Разработанный экономистами подход позволяет разделить проблему глобальной бедности на более мелкие и более управляемые вопросы, например, меры по эффективному улучшению здоровья детей из малоимущих семей.