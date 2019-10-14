Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России
Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в стране и заявил о недоверии к дипломам вузов. Об этом судья КС заявил в особом мнении по одному из дел
Судья Конституционного суда России Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в стране и заявил о недоверии к дипломам вузов. Об этом судья КС заявил в особом мнении по одному из дел.
В 2015 году бывшего предпринимателя Михаила Чайковского в воронежском центре занятости населения отказались признать безработным и назначить ему пособие от государства. Сотрудники центра занятости потребовали у мужчины справку о среднем заработке с последнего места работы» и «документ, удостоверяющий квалификацию». Сам Чайковский принес только паспорт и трудовую книжку.
Мужчина обратился в суд, а Конституционный суд в этом споре занял его сторону. В постановлении КС говорится, что отсутствие диплома о высшем образовании не должно ограничивать право граждан на защиту от безработицы, сообщает «КоммерсантЪ».
В своем особом мнении по данному делу судья Константин Арановский раскритиковал систему российского образования и отметил, что профессиональное образование не может уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов. Судья также отметил, что при существующей системе «нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта».
Судья Арановский также отметил низкие зарплаты преподавателей и тот факт, что субординация и отчетность под началом администраторов «угнетают преподавание и науку». «Автономия - обязательное условие деятельности вуза, и если считать, что российские вузы к ней не способны, то нереальны и расчеты на хорошее образование и на дипломы, разумеется», - говорится в особом мнении судьи.