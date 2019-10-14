Мэр Абакана Николай Булакин скончался в результате ДТП
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Глава республики Хакасия Валентин Коновалов выразил свои соболезнования родственникам чиновника
Фото: vologda.sm-news.ru
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Глава республики Хакасия Валентин Коновалов выразил свои соболезнования родственникам чиновника.
Портал «Шанс» со ссылкой на источник в администрации региона сообщает, что Николай Булакин погиб в результате травм, полученных в ДТП. Мэр днем в понедельник, 14 октября, ехал на своем автомобиле Ford Explorer в Минусинск. В районе поселка Топольки чиновник почувствовал недомогание и потерял управление, из-за чего его автомобиль врезался в дерево. По дороге в больницу Николай Булакин скончался.
Мэру Абакана было 66 лет. На должность главы городской администрации он избирался пять раз.