Московские власти рапортовали о сдаче в эксплуатацию эстакады, которая уже была построена
Московские власти рапортовали о строительстве на Рублевском шоссе в районе Кунцево новой разворотной эстакады в районе дома 87, которая по версии чиновников разгрузила трафик. В реальности оказалось, что новая эстакада, на которую потратили миллиард рублей, уже была построена
Московские власти рапортовали о строительстве на Рублевском шоссе в районе Кунцево новой разворотной эстакады в районе дома 87, которая по версии чиновников разгрузила трафик. В реальности оказалось, что новая эстакада, на которую потратили миллиард рублей, уже была построена в качестве временного объекта, поскольку изначально планировалось построить на этом месте тоннель.
Согласно информации на портале «Госзакупок», в мае-июне 2019 года на Рублевском шоссе в районе Кунцево была построена новая поворотная эстакада вместо временной. Если верить документам, то дорогу построили в рекордные сроки – всего за 10 дней вместо положенных 2 лет. Стоимость объекта составила миллиард рублей.
Однако оказалось, что в документации говорится о той же эстакаде, которую мэрия Москвы называла временной, так как на этом месте изначально планировалось построить тоннель, сообщает «Медуза».
Так, в октябре 2015 года компания «Горизонт» выиграла контракт на реконструкцию нескольких улиц в Западном округе Москвы. В частности планировалось построить отрезок Северо-Западной хорды от Сколковского до Ярославского шоссе. Второй этап проекта подразумевал, что в районе дома 87 по Рублевскому шоссе должны были построить разворотный тоннель.
В январе 2017 года «Горизонт» объявил о банкротстве, а генподрядчиком проекта стала компания миллиардера Аркадия Ротенберга «Мостотрест». При этом по документам объект по-прежнему считался тоннелем, однако новый подрядчик по неизвестной причине построил эстакаду. В конце 2018 года, когда эстакада практически была готова к сдаче, мэрия объявила новый тендер стоимостью 1,4 млрд рублей на строительство уже эстакады, а не тоннеля. Подрядчиком проекта снова стал «Мостотрест». По условиям тендера, подрядчик должен был за 792 дня построить 728-метровый объект со съездами, в том числе 398 метров самой эстакады. То есть столичные чиновники объявили тендер на строительство уже существующего объекта.
Блогер Иван Ежиков обратил внимание, что на портале госзакупок появилась справка о выполнении работ по контракту, согласно которой с 1 по 10 мая 2019 года «Мостотрест» выполнил работы по контракту стоимостью миллиард рублей, хотя по условиям договора на строительство эстакады отводилось два года.
Блогер отметил, что фактически никакого строительства в это время там не велось, что можно заметить на панораме на официальном сервисе мэрии «Электронный атлас Москвы», поскольку к этому времени эстакада уже была построена, а ее открытие официально анонсировали на портале мэра Москвы Сергея Собянина.
В Департаменте строительства Москвы не смогли объяснить, как на месте запланированного тоннеля и временной эстакады оказался постоянный съезд. Одновременно с этим на вопрос, зачем нужно было объявлять тендер на уже построенный объект, директор подведомственного Депстрою Управления дорожно-мостового строительства (УГМС) Василий Десятков заявил, что эстакаду на Рублевке будут не строить, а «облагораживать».
Таким образом, московские власти выделили из городского бюджета миллиард рублей на возведение дорожного объекта, который уже существовал. Кроме того, из-за того, что вместо тоннеля на Рублевке была построена эстакада, местные жители вынуждены терпеть шум от непрекращающегося потока транспортных средств.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в свою очередь сообщили, что проведут проверку по данному факту.