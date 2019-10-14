Активистам «Молодой гвардии «Единой России»» закрыли въезд в шенгенские страны на 10 лет
Власти Евросоюза закрыли въезд в страны шенгенского соглашения шестерым участникам движения «Молодая гвардия «Единой России»» из Петербурга
Власти Евросоюза закрыли въезд в страны шенгенского соглашения шестерым участникам движения «Молодая гвардия «Единой России»» из Петербурга. Въезд им закрыт сроком на 10 лет.
Поводом для закрытия въезда молодогвардейцам стало их участие в акции «Бессмертный полк» в Таллине в мае 2019 года.
Активистка «Молодой гвардии Единой России» Анастасия Ковеза рассказала порталу Znak.com, что о введении запрета на въезд в Евросоюз она узнала непосредственно на пограничном пункте. Ее остановили на границе с Финляндией и после разбирательства сообщили, что ей закрыт въезд во все страны Шенгенского соглашения.
Анастасия Ковеза считает, что такой запрет в ее отношении был введен из-за сотрудничества МГЕР с эстонской организацией «Российские соотечественники в Европе» и участия активистов в эстонском «Бессмертном полку» 9 мая 2019 года. Еще два активиста МГЕР узнали о запрете на выезд в шенген в немецком аэропорту.
Активисты провластной молодежной организации обратились в МИД России за помощью. В министерстве назвали решение властей Евросоюза «очередной недружественной акцией „визового произвола“».