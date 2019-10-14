Преемница Ангелы Меркель назвала несправедливостью присоединение Крыма к России
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время своего выступления перед активистами Молодежного союза Германии в Саарбрюкене затронула тему присоединения Крыма к России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время своего выступления перед активистами Молодежного союза Германии в Саарбрюкене затронула тему присоединения Крыма к России.
Накануне г-жа Крамп-Карренбауэр посетила Таллин и заявила, что Эстония, Латвия и Литва «находятся под постоянным давлением со стороны российской пропаганды» и ее фейковых новостей.
Лидер партии заявила, что с Россией необходимо контактировать, но и не молчать, когда происходит несправедливость. Такого рода несправедливости политик назвала присоединение Крыма к России, сообщает РБК.
Отметим, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр неоднократно публично критиковала Россию и предлагала продлить антироссийские санкции.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала лидером ХДС в 2018 году вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.