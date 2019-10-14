СМИ сообщили о пропаже «повара Путина» после авиакатастрофы в Конго
Источники сообщили, что Евгений Пригожин мог находиться на борту самолета Ан-72, который потерпел крушение в Конго 10 октября. Погибших и пострадавших пассажиров этого самолета пока не нашли
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», исчез после крушения его самолета на территории Демократической республики Конго. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на собственные источники в частной военной компании «Вагнер», которую связывают с бизнесменом.
Источники сообщили, что Евгений Пригожин мог находиться на борту самолета Ан-72, который потерпел крушение в Конго 10 октября. Погибших и пострадавших пассажиров этого самолета пока не нашли.
Ан-72 обеспечивал перевозки администрации президента Конго Феликса Чисекеди. 10 октября самолет совершал рейс из города Гома в Киншас, но в пункт назначения так и не прибыл. Позже обломки самолета были найдены на востоке страны в провинции Маниема.
В посольстве России в Конго сообщили, что в разбившемся самолете находилось двое российских граждан. Это Владимир Садовничий и Виталий Шумков.
Портал Znak.com со ссылкой на источники в окружении Евгения Пригожина заявили, что бизнесмен не выходил на связь уже несколько дней.