На красной ветке московского метро закрыто движение между 8 станциями
Станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» красной ветки временно закрыты на вход, а между «Коммунаркой» и «Юго-Западной» не осуществляется движение поездов
На Сокольнической линии московского метрополитена рано утром в понедельник, 14 октября, было остановлено движение между 8 станциями.
В аккаунте столичной подземки в Twitter появилось сообщение, согласно которому по состоянию на 7 утра станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» красной ветки временно закрыты на вход, а между «Коммунаркой» и «Юго-Западной» не осуществляется движение поездов.
Позже появилось сообщение о том, что станция «Тропарево» открыта для входа пассажиров.
Причины сбоя в движении электропоездов на юге «красной» ветки не сообщаются.