В региональных управлениях ГИБДД сократят две тысячи сотрудников
В нескольких российских регионах сократят число сотрудников местных Госавтоинспекций. Предполагается, что под сокращение попадут около двух тысяч сотрудников полиции
Фото: krasnodar.sm-news.ru
В нескольких российских регионах сократят число сотрудников местных Госавтоинспекций. Предполагается, что под сокращение попадут около двух тысяч сотрудников полиции.
Источник агентства ТАСС сообщает, что сокращение штата в руководстве МВД объяснили необходимостью укрепить подразделения по вопросам миграции. При этом сокращения не коснутся сотрудников центрального аппарата. Увольнять будут только региональных сотрудников.
В ГИБДД заверили, что на работе подразделений сокращение штата не скажется.