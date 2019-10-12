Экс-губернатор Челябинской области стал фигурантом уголовного дела
Адвокат Игорь Трунов сообщил, что Борис Дубровский проходит по делу в качестве подозреваемого. Ему инкриминируют хищение бюджетных средств в период с 2016 по 2018 гг. Сумма ущерба по уголовному делу составляет 20 млрд рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по статье о превышении им должностных полномочий.
Адвокат Игорь Трунов сообщил ТАСС, что Борис Дубровский проходит по делу в качестве подозреваемого. Ему инкриминируют хищение бюджетных средств в период с 2016 по 2018 гг. Сумма ущерба по уголовному делу составляет 20 млрд рублей.
«КоммерсантЪ» сообщает, что уголовное дело связано с госконтрактами на строительство дорог в Челябинской области. По версии следствия, Борис Дубровский включил в конкурсную документацию специальные требования, благодаря чему в тендерах на реконструкцию и строительство дорог побеждало акционерное общество «Южуралмост». Всего с этой фирмой было подписано 15 контрактов. При этом дивиденды за выигранные конкурсы приходили на счета компании «Виста», контрольным пакетом которой владеет г-н Дубровский.
Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте Бориса Дубровского и объявлении его в федеральный розыск.
Борис Дубовский руководил Челябинской областью с января 2014 года по март 2019 года, сменив на этом посту Михаила Юревича, который также является фигурантом уголовного дела.