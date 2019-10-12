Компания Михаила Гуцериева обвинила Forbes в коррумпированности из-за статьи о долге семьи бизнесмена
Группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева опровергла сообщения журнала Forbes о том, что совокупный долг семьи крупного бизнесмена на сегодняшний день составляет триллион рублей
Группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева опровергла сообщения журнала Forbes о том, что совокупный долг семьи крупного бизнесмена на сегодняшний день составляет триллион рублей. Публикацию в деловом журнале в компании назвали «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». «Сафмар» также намерена обратиться в суд.
«Мы неоднократно заявляли о том, что ни группа "Сафмар", ни ее основной владелец Гуцериев не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка и Рост-банка, любым другим обязательствам их экс-акционера М. Шишханова и бывших топ-менеджеров банков», — говорится в официальном сообщении компании.
Крупнейшими кредиторами Forbes в своей публикации назвал Сбербанк и банк «Траст». По данным издания, Сбербанку семья Гуцериевых задолжала 5 млрд долларов (325 млрд рублей), банку «Траст» Шишханов должен 320 млрд рублей. Кроме того, Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Гуцериева кредит на 1 млрд долларов для модернизации Афипского НПЗ, при этом долг НПЗ перед Сбербанком составляет более 170 млрд рублей. Также «Русснефть», подконтрольная Гуцериевым, должна ВТБ 77 млрд рублей.
Редакция Forbes в ответ на обвинения в коррумпированности заявили, что изложенные в статье сведения можно подтвердить информацией из открытых источников.
«Хочу сказать, что группе «Сафмар» была дана возможность представить свою развернутую позицию в официальном комментарии, от чего пресс-служба отказалась. Мы считаем такое поведение неприемлемым, а слова, высказанные в адрес топ-менеджмента и журналистов издания, получат правовую оценку нашими юристами. Мы также оставляем за собой право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации», – директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман.