Прокуратура потребовала арестовать единственную квартиру Алексея Навального
Московская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте квартиры оппозиционера Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску ведомства о возмещении дополнительных расходов
Московская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте квартиры оппозиционера Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску ведомства о возмещении дополнительных расходов на привлечение сотрудников Росгвардии к охране порядка на протестных акций в июле и августе.
Речь идет о единственной квартире Алексея Навального в районе Марьино, где он проживает вместе с женой и двумя детьми. Оппозиционер отметил, что охрана порядка является непосредственной обязанностью сотрудников правоохранительных органов, поэтому требования властей к организаторам протестных акций о возврате выплаченных сверхурочных является незаконным.
Напомним, ранее московские суды взыскали с оппозиционеров Алексея Навального, Ильи Яшина и Любови Соболь более 11 млн рублей по искам ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосгортранса», ГУП «Московский метрополитен» и ресторана «Армения» о возмещении убытков, которые им якобы принесли протестные митинги.