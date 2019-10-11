В России будущих водителей обяжут сдавать тесты на наркотики и хронический алкоголизм
Тесты на наркотики и алкоголизм придется сдавать тем, кто впервые получает водительское удостоверение и тем, кто был лишен права управлять транспортным средством
Российских граждан перед получением водительских прав обяжут сдавать дополнительный медицинский тест. Будущим автомобилистам придется сдать мочу на наркотики, а кровь - на содержание на карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который указывает на хронический алкоголизм.
Если у гражданина выявят признаки хронического алкоголизма, то его направят в наркологический диспансер, сообщает «КоммерсантЪ».
Тесты на наркотики и алкоголизм придется сдавать тем, кто впервые получает водительское удостоверение и тем, кто был лишен права управлять транспортным средством.
Стоимость такого анализа составляет от 265 тысяч до 3 тысяч рублей.
Решение обязать водителей сдавать тесты на наркотики и хронический алкоголизм было принято в связи с тем, что в текущем году полицейские выявили более 11 тысяч автомобилистов в состоянии наркотического опьянения.