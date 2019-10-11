Минтруда предложило ужесточить правила получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Согласно этим поправкам пособие должен получать только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день
Министерство труда подготовило поправки в действующее законодательство, которые уточняют условия получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Согласно этим поправкам пособие должен получать только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день.
Если же в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, то право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается, сообщает РБК.
Сейчас законодательство не предусматривает прекращения выплаты пособия, если его получатель (мать, отец, опекун или другой родственник ребенка), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому и продолжает ухаживать за младенцем.
В Минтруда считают, что если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но уход фактический осуществляет какой-то другой человек, например, бабушка, то и деньги нужно выплачивать ей. Мать же в данной ситуации пособие получать права не имеет.
В ведомстве отметили, что их инициатива направлена на борьбу со злоупотреблением правом на получение пособий.