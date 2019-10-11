Госдума отклонила законопроект о введении выходного дня по случаю пасхального понедельника
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект о введении дополнительного выходного дня, приуроченного к Светлому пасхальному понедельнику. Законопроект был подготовлен и внесен депутатами от ЛДПР
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект о введении дополнительного выходного дня, приуроченного к Светлому пасхальному понедельнику. Законопроект был подготовлен и внесен депутатами от ЛДПР.
В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметили, что работа в выходной или нерабочий день предусматривает оплату труда в двойном размере, а это значит, что данный законопроект чреват дополнительной финансовой нагрузкой на работодателей.
Депутаты также отметили, что в России уже предусмотрен выходной день по случаю Рождества, поэтому делать выходным второй православный праздник в многоконфессиональной стране было бы неправильно.